Stellen Sie solche Fälle auch in anderen Kommissionen fest?

Durchaus, wenn auch nicht in diesem Ausmass. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass es zum Beispiel in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek) solche Fälle gibt. Ich bin zum Beispiel ein Vertreter eines typischen Wasserschlosskantons, des Wallis. Als Politiker bin ich in der Energiepolitik exponiert, etwa beim Wasserzins. Wenn ich jetzt ein Mandat eines grossen Energiekonzerns annehmen würde, so hätte ich ein Dilemma: Entweder vertrete ich die Interessen des Kantons Wallis oder diejenigen des Energiekonzerns. Zwischen diesen beiden Interessen ein Gleichgewicht zu finden, ist quasi unmöglich. Mit meinem Vorstoss kann man jedoch als Parlamentarier das geschäftliche Mandat nach wie vor ausüben, aber man darf nicht mehr in der entsprechenden Kommission sitzen. Dabei gibt es drei Ausnahmen: Wenn man das Mandat schon früher innehatte, wenn es bloss ein Bagatellmandat ist, oder wenn es sich um eine hauptberufliche Tätigkeit handelt.