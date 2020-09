Warum berührt es Menschen in Städten so sehr, ob es in den Bergen Wölfe gibt?

Heinzer: Wir leben in einem Zeitalter, das mittlerweile oft als Anthropozän bezeichnet wird. Der Gedanke dahinter ist: Wir Menschen machen den Planeten, es gibt keine Natur mehr, die unabhängig von uns existiert. Wie wir einkaufen, wie wir essen, beeinflusst die Rodung des Amazonas und das Klima am Nordpol – und wir sind umgekehrt davon betroffen, was dort passiert. Was im Berggebiet geschieht, betrifft darum auch Menschen, die nicht dort leben.