Und auch für die guten Dienste, die die Schweiz leistet?

Die Neutralität ist nicht Voraussetzung für gute Dienste. Das sehen wir jetzt auch im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, hier spielt die Türkei eine wichtige Rolle. 1993 hat Norwegen, das auch nicht neutral ist, im Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern vermittelt. Die Neutralität kann der Schweiz eine gewisse Basisglaubwürdigkeit verleihen, als ehrliche Vermittlerin aufzutreten. So spielte die Schweiz eine wichtige Rolle in den Friedensprozessen in Mosambik 2019 oder im Sudan 2002. Daneben vertritt sie die Interessen mehrerer Länder, etwa die der USA im Iran oder von Russland in Georgien.