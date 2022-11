Panzerbauer am Drücker

Seit Farner die Zusammenarbeit beendet hat, agiert die Gruppe ohne Geschäftsstelle, nur noch mit einem Postfach in Mels SG. Halter der Internetadresse laut Registrationsstelle Switch: ein Treuhänder in Bad Ragaz. Eine Auswertung der Website zeigt, wer dort die Fäden zieht: Urs Engeli, Manager beim Panzer- und Fahrzeugbauer General Dyna-mics European Land Systems-Mowag (GDELS-Mowag) in Kreuzlingen TG. Er ist in den aktuellen Positionspapieren als Urheber/Autor vermerkt.