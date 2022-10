Einblick in diese hektische Zeit gibt das SEM in einem aktuellen Artikel seines Mitarbeitermagazins. «Unsere Strukturen wie auch unsere Kolleginnen und Kollegen in den Bundesasylzentren waren angesichts der Anzahl von Schutzsuchenden im Nu völlig überlastet.» Mitarbeitende aus anderen Departementen halfen darum von April bis Anfang August notfallmässig aus – eine «Pionierleistung», wie es im Text heisst. Erstmalig in der Bundesverwaltung.