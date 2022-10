«Verstärkt den Wettbewerb»

Preisüberwacher Stefan Meierhans unterstützt die Idee. «Der Spritpreisrechner sorgt für Transparenz und verstärkt den Wettbewerb unter den Tankstellen.» Auch könne so das ärgerliche Phänomen der sogenannten asymmetrischen Preisweitergabe bekämpft werden: dass also Rohölpreiserhöhungen meist schneller an Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werden als Senkungen.