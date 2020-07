Potenzielle Grossinvestoren wie die Schweizer Stromkonzerne oder Kantons- und Stadtwerke steckten ihr Geld deshalb in den letzten Jahren eher in Projekte im Ausland. Der Verein «Energie Zukunft Schweiz» hat in einer Studie berechnet, dass Schweizer Investoren und Energieversorger wie SUSI Partners, Alpiq oder EKZ bis Ende 2019 stark in europäischen Nachbarländern in neue erneuerbare Energien wie Wind- und Solarkraft investiert haben. Ganze 11,5 Terawattstunden Strom liefern die betreffenden Anlagen pro Jahr. Zum Vergleich: Die Schweiz verbraucht pro Jahr nur rund das Fünffache an Strom, nämlich 57 Terawattstunden.