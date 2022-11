Monatelang warten auf den Zahnarzttermin

Ein Korrespondent sollte nicht nur in der Downing Street stehen. Denn das reale Leben der Britinnen und Briten spielt sich nicht in Westminster ab. Vor kurzem war ich im Süden Englands mit Zahnärzten unterwegs. In einer mobilen Klinik flicken sie Obdachlosen kostenlos die Zähne. Erstmals bin ich diesem Hilfswerk vor einigen Jahren als Afrika-Korrespondent in Uganda begegnet. Mittlerweile ist die zahnmedizinische Versorgung in der ehemaligen Kolonialmacht aber durchaus vergleichbar mit einem Schwellenland. Die BBC fand heraus, dass in England über 90 Prozent der Zahnarztpraxen des staatlichen Gesundheitssystems keine neuen Patienten mehr annehmen. Tausende warten monatelang auf einen Termin.