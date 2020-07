China pumpt gigantische Summen in die neue Seidenstrasse. Waren sollen so schneller in den Westen gelangen. In ihrem Buch warnt ein Wirtschaftsprofessor in Hongkong, über die Verbindung würden auch chinesische Werte in den Westen fliessen. Wie funktioniert das?

China investiert in die Länder an der Route. Für sie wird es dann kaum eine Frage sein, ob man zum Beispiel den Staatskonzern Huaweii als Operator für das Internet- und Telefongeschäft zulassen soll. In Europa ist das in Ungarn der Fall, Italien und Griechenland sind zumindest Wackelkandidaten. Mit dieser wirtschaftlichen Zückerchen-Politik werden auch Strategien legitmiert, wie man die eigene Bevölkerung umgehen kann. Das passiert zum Beispiel in Südostasien. Das autokratische chinesische Modell findet als Regierungsform zunehmend Beifall.