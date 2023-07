Stalking ist nur selten strafbar

Der Nationalrat arbeitet zurzeit an einem neuen Gesetzesentwurf, der Stalking explizit unter Strafe stellen will. Der Forensiker Frank Urbaniok hat Anfang Juli zusätzlich eine Online-Petition lanciert, mit der er die Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam machen und Druck auf die Politik ausüben will. «Das ist notwendig», sagt er.