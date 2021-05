Wer hat in den letzten Monaten besonders viel Zivilcourage gezeigt?

Wer kann uns Vorbild sein?

Der Beobachter und Prix-Courage-Jurypräsidentin Susanne Hochuli suchen Frauen und Männer, die den diesjährigen Prix Courage verdienen. Menschen, die halfen, wo andere weggeschaut haben, die sich engagierten, ohne davon zu profitieren, die bewiesen, dass jede und jeder von uns die Welt ein Stück besser machen kann. Kurz: Menschen mit Mut.

Ihre Vorschläge können Sie per E-Mail an kandidaten@beobachter.ch einreichen oder per Brief an:



Redaktion Beobachter

Kandidaten Prix Courage

Anina Frischknecht

Flurstrasse 55

8021 Zürich

Einsendeschluss ist der 4. Juni 2021.