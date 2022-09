So leitete Juzi die Evakuierung von 21 westlichen Mitarbeitenden von Pactec von der Schweiz aus. Drei Tage war er am Satellitentelefon, drei Tage mit lediglich ein paar Stunden Schlaf. Juzi leitete an, verhandelte, organisierte.



Schliesslich schaffte er es, dass die drei Pactec-Maschinen vom zivilen auf den militärischen Teil des Flughafens von Kabul verlegt werden und von dort schliesslich mit 21 Angestellten abheben konnten.