Im Herbst 2014 nimmt Aileen Lakatos an einem Casting eines bekannten Schweizer Regisseurs teil. Sie ist 19, steckt in der Matur. Die Aargauerin hat eine Theaterfachmittelschule absolviert und möchte Schauspielerin werden.



Es ist ihr erstes Filmcasting. Sie muss einen Monolog aufsagen, dabei wird sie in Nahaufnahme gefilmt. Während Lakatos spricht, tritt plötzlich ein Mann von hinten an sie heran, berührt ihre Schultern, streicht über ihre Brüste, greift ihr in den Schritt.