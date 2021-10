Beobachter: Röbi Koller, arm ist das Land, das Helden braucht, schrieb Bertolt Brecht. Braucht die Schweiz Prix-Courage-Nominierte?

Röbi Koller: Jedes Land braucht Helden. Vielleicht keine Winkelrieds mehr, die sich in der Schlacht vor einen Speer werfen. Aber dafür Nawalnys, Kolesnikowas oder Assanges Die Geschichte einer Verfolgung «Der Fall Julian Assange wäre auch in der Schweiz denkbar» . Klar, wir leben in einem Land, in dem es den meisten gut geht, das stabil und sicher ist. Doch auch in der Schweiz passieren Ungerechtigkeiten. Die Nominierten des Prix Courage stehen dagegen ein.