Beobachter: Bietet die Coronakrise mehr Gelegenheit, Zivilcourage zu zeigen?

Susanne Hochuli: Ja, in manchen Bereichen. Ich denke etwa an das Personal in Ambulanzen, das sich einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen muss, und natürlich an die Beschäftigten im Gesundheitsbereich. Zugleich müssen wir auch achtgeben, dass wir nicht vorschnell das Selbstverständliche als ausserordentlich begreifen und dadurch indirekt die Leistung der Menschen herabmindern, die Zivilcourage 9 heikle Alltagssituationen So schaffen Sie es, mutig zu reagieren zeigen. Für Mediziner und für das Pflegepersonal ist die Gefahr einer Infektion ein Stück weit Teil des natürlichen Berufsrisikos.