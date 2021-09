Vertrauen gewonnen

Ich fing 2013 in Deutschland an, mich mit Salafiten zu befassen. Davor forschte ich über Sterbende in Südchina und Deutschland. Dann wurde ich für ein Projekt über Salafiten angefragt; vielleicht weil ich Erfahrung mit schwer zugänglichen Forschungsfeldern habe. Viele dachten, direkt mit Salafis zu forschen, das geht nicht, an die kommt man nicht ran. Wenn alle sagen, das geht nicht, denke ich mir: Na, das wollen wir doch mal sehen.