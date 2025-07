Auch die «Handelszeitung» und der «Blick», die wie der Beobachter zu Ringier Medien Schweiz gehören, durften in Wien Awards in Empfang nehmen. Am Wettbewerb teilgenommen hatten Zeitungen, Magazine und andere Printprodukte aus 22 Ländern mit 3000 Einsendungen. Prämiert wird journalistische und gestalterische Exzellenz.