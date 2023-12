Irgendwann sei das Verliebtsein der Routine gewichen, sagte mir kürzlich ein Freund. Er hatte sich gerade von seiner Frau getrennt. Nicht im Streit, aber weil die Routine auch die letzten Schmetterlinge aus den Bäuchen vertrieben hatte. Wie lange kann man in einer Partnerschaft so richtig verliebt sein? Anscheinend ewig, schoss mir durch den Kopf, als ich diese Woche ein Bild unserer Fotografin Anne Gabriel-Jürgens gesehen habe. Es zeigt Hans und Klara Künzli, die beide auf die 90 zugehen. Sie lachen, liegen sich in den Armen, schauen einander durch dicke Brillengläser in die Augen. Wie das Verliebte eben so tun. Das Bild hat mich berührt. Und meiner Frau gefällt es auch.