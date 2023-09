«Raumplanung, Verkehrsplanung, Ortsplanung – das klingt alles so technisch, so weit entfernt von meinem Alltag. Aber diese Dinge beeinflussen unser Leben ungemein, bestimmen, wie wir wohnen, wie wir unterwegs sind, wo wir arbeiten und was wir in unserer Freizeit tun. Das heisst aber auch: Wir können entscheiden, es liegt in unseren Händen, wie wir in Zukunft leben. Das finde ich ermutigend.» – Raphael Brunner