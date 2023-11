In Zürich, an bester Adresse, hat die Jacobs Foundation ihren Sitz. Sie gehört zu den wohlhabendsten Stiftungen der Welt. In der Schweiz ist sie in den Top 3. Und dieses Jahr wird sie exakt null Franken Steuern zahlen. Und nächstes Jahr auch. Sie entscheidet selber, was sie mit den rund drei Millionen macht, die sie nach eigenen Angaben pro Jahr an Steuern zahlen würde. Kann man hinterfragen. Und hat unsere Autorin jetzt auch.