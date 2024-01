«Die Schweiz geniesst in Albanien den Ruf als Land, in dem Rechtssicherheit und Wohlstand herrschen. Mit diesem Versprechen im Ohr und der Hoffnung auf ein besseres Leben kommen die jungen Frauen hierher – und geraten in einen ausbeuterischen Teufelskreis. Es muss mehr darüber gesprochen werden, dass Menschenhandel auch bei uns passiert. In Kinderzimmern, Restaurantküchen, auf Baustellen.»