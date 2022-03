Die Jury des European Publishing Award kürt den Beobachter zum «Magazine of the Year 2022». «Neben Journalismus gibt es beim Beobachter viel Beratung zu praktischen Themen, auch telefonisch und online», begründet sie den Entscheid. Bücher würden publiziert, die Stiftung SOS Beobachter unterstütze Menschen in Not. «Das Magazin verbindet diese Aktivitäten und Formate und bietet neben Konsumentengeschichten auch investigativen Journalismus.»



Neben dem Hauptpreis wird der Beobachter in drei weiteren Kategorien ausgezeichnet – für die beste Infografik, das beste Cover-Konzept und das beste Titelbild (Ausgabe 14/2021).