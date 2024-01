Tut es. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand hat mit seiner Firma Leute über den Tisch gezogen. Es gibt ein hohes öffentliches Interesse, mit vollem Namen vor ihm zu warnen. Dann vergehen ein paar Jahre, und der Mann hat seine Lektion gelernt, sein Geschäftsmodell aufgegeben und richtet keinen Schaden mehr an. Dann soll er auch in seinem weiteren wirtschaftlichen Fortkommen von uns nicht behindert werden.