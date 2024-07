Wenn das Wetter so will, wird auch Max Studer in die Seine steigen. Der 28-Jährige tritt für die Schweiz im Triathlon an: 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen. Unter den Zuschauern wird sein Bruder Felix sein. Früher hatten beide dasselbe Ziel – nach Olympia hat es aber nur einer geschafft. Wie fühlt sich das an? Caroline Freigang und Daniel Benz trafen die Studers zum Gespräch. Freigang: