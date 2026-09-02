Ob der Beobachter Interesse habe, ihren Fall öffentlich zu machen. Was ich damals nicht ahnen konnte: Zwei Jahre später entschuldigt sich der Bundesrat, und neun Jahre später tritt ein Gesetz in Kraft, das 300 Millionen für die Wiedergutmachung bereitstellt. Denn: Das Schicksal von Ursula Biondi ist kein Einzelfall.