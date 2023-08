Mit 25 Jahren ist Seraina Stocker (Name geändert) in einem Alter, in dem die meisten ihrer ehemaligen Schulkameraden und -kameradinnen bereits eine Ausbildung vorweisen können. Für Stocker war dies bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.



Sie erlitt in ihrer Pubertät eine depressive Erkrankung und entwickelte dabei eine Drogenabhängigkeit. Lange Zeit war für sie deshalb eine Ausbildung nicht denkbar. Alle Bemühungen, den Einstieg in die Arbeitswelt zu finden, scheiterten wegen ihrer Erkrankung.