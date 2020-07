Liebe Leserinnen und Leser



Dank Ihnen können wir jedes Jahr viele Menschen dabei unterstützen, einen Weg aus ihrer Not zu finden. Wir belassen es aber nicht bei einer finanziellen Unterstützung, sondern schauen auch nach, ob unsere Hilfe bei den Menschen angekommen ist und was sie ausgelöst hat. Das tun wir, weil es uns ein grosses Anliegen ist, dass wir Ihre Spendengelder möglichst nachhaltig einsetzen.



Natürlich klappt Hilfe nicht immer so wunderbar wie bei Andy Guillod und beim 16-jährigen Schachgenie Gohar Tamrazyan, deren Geschichten Sie hier nachlesen können. Das Leben ist ja keine mathematische Formel, und eins plus eins gibt nicht immer zwei. Aber in fast allen Fällen war unsere Hilfe ein wichtiger Puzzlestein, dank dem in Not geratene Menschen wieder Tritt fassen konnten. Oft hören wir hinterher: «Die Hilfe war ein wichtiges Zeichen, dass da noch jemand ist, der an mich glaubt. Ohne diese Unterstützung hätte ich nicht die Kraft gehabt, diese Chance zu packen.»



Möglich ist das nur dank Ihrer Spende. Herzlichen Dank dafür.

Roland Wahrenberger, Präsident der Stiftung SOS Beobachter



SOS Beobachter ist als gemeinnütziges Hilfswerk anerkannt. Ihr Unterstützungsbeitrag kann von den Steuern abgezogen werden. Bei Sofortspenden werden wir Ihnen Ende Januar 2021 eine Spendenbestätigung schicken.