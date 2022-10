Spenden an SOS Beobachter

Trauerspende

Nach dem Tod eines lieben Menschen bleibt die Erinnerung an ihn. Was war ihm zu Lebzeiten wichtig? Vielleicht lagen ihm Solidarität, Nächstenliebe und soziale Gerechtigkeit am Herzen. Ihm zu Ehren eine Spende für Menschen in Not zu empfehlen, erinnert an das, was ihm wichtig war im Leben.