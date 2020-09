Für die Töfffahrer ist die Lage ernst. In Teilen Österreichs gilt neu in den Sommermonaten auf bestimmten Strassenabschnitten ein Fahrverbot für laute Motorräder. Und in Deutschland sprachen sich jüngst in einer Umfrage des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» über 70 Prozent für ähnliche Verbote aus.