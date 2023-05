Blinken im Kreisverkehr

Wer in einen Kreisel einfährt, muss das Tempo drosseln und sich zunächst einen Überblick verschaffen. Wenn der Weg frei ist, muss man aber weder anhalten noch blinken. Den linken Blinker sollte man auch nicht setzen, wenn man den Kreisel zu drei Vierteln umfahren will. Verboten ist es in der Schweiz aber nicht.