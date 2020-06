Seit dem 10. Juni und bis zum 31. Oktober gilt im Bezirk Reutte in Tirol auf bestimmten Strassenabschnitten ein Fahrverbot für besonders laute Motorräder. Als solche gelten Töffs, die im Standgeräusch lauter als 95 Dezibel sind. Die Tiroler Landesregierung begründet ihre Entscheidung damit, dass sich durch den wachsenden Motorradverkehr und die erhebliche Lärmbelastung 44 Prozent der dortigen Bevölkerung beeinträchtigt fühle. In Deutschland prüfen verschiedene Länder Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen für Motorräder.