Vom Verdrängen zum gezielten Lückenschliessen

Das Aufschieben hat selten mit Faulheit zu tun, sondern mit Respekt vor den komplizierten Regeln. Wer seine Vorsorgelücken jedoch ignoriert, verpasst Ertragschancen beim Vermögensaufbau und zahlt oft unnötig viel Steuern.

Dabei stehen wirksame Instrumente bereit. Bessere Erträge verspricht bereits die richtige Anlagestrategie in der Säule 3a: Wer sein Geld über Jahrzehnte rein auf dem Zinskonto parkiert, verliert durch die Inflation an Kaufkraft. Passende Anlagefonds holen hier deutlich mehr heraus. Zudem bietet die Option, verpasste 3a-Einzahlungen aus Vorjahren nachzuholen, einen kräftigen Hebel. Freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse schliessen nicht nur Rentenlücken, sie erhöhen auch das Alterskapital sowie die Absicherung bei Invalidität oder Tod und reduzieren gleichzeitig die Steuerlast spürbar.

Ob sich ein PK-Einkauf lohnt, eine Staffelung beim Kapital- oder Rentenbezug sinnvoll ist oder wie das Eigenheim im Alter tragbar bleibt, lässt sich allerdings nur beantworten, wenn das Gesamtbild steht.

«Wer die eigenen Zahlen kennt, verwandelt Unsicherheit in Handlungsfreiheit», betont Olivier Serex. «Ein transparenter Blick auf die Vorsorge zeigt oft überraschende Spielräume auf. Wer frühzeitig ansetzt, kann mit gezielten Schritten enorm viel bewirken. Eine gute Beratung nimmt die Komplexität aus dem Thema, ordnet die Zahlen und erstellt einen Aktionsplan, der zum jeweiligen Lebensentwurf passt.»

Der Weg aus dem blinden Fleck erfordert weder ein Finanzstudium noch Tage am Schreibtisch. Ein kurzer Selbstcheck reicht für den Anfang, um zu erkennen, wo die eigenen Hausaufgaben liegen.