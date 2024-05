2. Was will das neue Stromgesetz?

Das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, wie die Vorlage offiziell heisst, will diesen Prozess beschleunigen. Also die Grundlagen dafür schaffen, dass in der Schweiz rasch – nämlich schon in den nächsten 10 bis 15 Jahren – deutlich mehr inländischer Strom aus den Energiequellen Wasser, Sonne, Wind oder Biomasse erzeugt werden kann. Das Ziel: eine eigenständige Stromversorgung, die vom Ausland – so weit möglich – unabhängig ist.