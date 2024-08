Von wegen Sommerloch, wir erleben eine Saison der Wunderlichkeit. Sturzbäche, die Autobahnen wegschwemmen. Taylor-Swift-Fans, die in Zürich Erdbeben auslösen. In Paris schwimmt man jetzt in der Seine.



Was, fragen wir uns, geht da vor sich? Zumal auch im Hyperlokalen Irritationen auftreten. In Buchs, Kanton St. Gallen, wurde ein Murmeltier gesichtet. Einfach so.