Darf es für die interessierte Leserschaft etwas mehr ins Detail gehen?

Die Klimabelastung wird in Kohlenstoffteilchen pro Million Sauerstoffteilchen gemessen, in «parts per million» (ppm). In vorindustrieller Zeit lag die Konzentration von CO 2 und anderen schädlichen Gasen in der Atmosphäre bei rund 280 ppm. Der erste auf dem Mauna Loa gemessene Wert lag bei 313 ppm. Fachleute sind sich einig, dass ein sicherer Wert bei 350 ppm liegt – darüber wirds kritisch. Und die wichtigste Zahl ist 450 ppm: Um zu verhindern, dass sich die Erde im Vergleich zur vorindustriellen Zeit mehr als zwei Grad erwärmt, muss sich die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre bis Ende des Jahrhunderts auf diesem Wert stabilisieren.