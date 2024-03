So ist es auch mit der Luft. In der Schweiz ist sie sauber. In China ist sie an vielen Orten viel schmutziger. Und zwar weil die Chinesinnen und Chinesen in ihren Fabriken ganz viele Sachen für uns herstellen. Zum Beispiel mein Handy oder deinen Spielzeugroboter. Wir und alle anderen, die chinesische Sachen kaufen, sind deshalb genauso wie die Chinesen der Grund, dass die Luft dort so dreckig ist.