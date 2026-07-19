An diesem Sommermorgen jedoch, im Saanenland fast acht Jahrzehnte später, deutet nichts auf diese schwierige Vergangenheit hin. Das hat eben mit den Blumen zu tun. Die Sonne scheint über den sanften, grünen Hügeln hinter ihm, Meisen zwitschern – und Willy steht mit einem breiten Lächeln im grauen Stoppelbart vor dieser herrlichen Bergkulisse.