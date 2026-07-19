Lehrpfad in den Alpen
Sie nennen ihn Blumenwilly
Über die Pflanzen erfuhr er die Liebe, die seine Mutter ihm nicht geben konnte. Heute gibt Willy Aegerter, 79, seine Naturverbundenheit weiter – mit einem Blumenlehrpfad.
Veröffentlicht am 19. Juli 2026 - 05:00 Uhr
Sein Grossvater hat Willy Aegerter die Leidenschaft zur Natur vermittelt: «Am meisten liebte er die Straussglockenblume.»Quelle: Janosch Abel
Blumen brachten Willy Aegerter durch ein Leben, das kaum schwieriger hätte beginnen können. 1947 wurde er als sogenannt uneheliches Kind geboren – und seine Mutter hatte kaum eine andere Wahl, als ihn fortzugeben.
An diesem Sommermorgen jedoch, im Saanenland fast acht Jahrzehnte später, deutet nichts auf diese schwierige Vergangenheit hin. Das hat eben mit den Blumen zu tun. Die Sonne scheint über den sanften, grünen Hügeln hinter ihm, Meisen zwitschern – und Willy steht mit einem breiten Lächeln im grauen Stoppelbart vor dieser herrlichen Bergkulisse.