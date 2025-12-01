Um das Wintersportgeschäft am Laufen zu halten, sind immer höhere Investitionen nötig. Derzeit sind in den Schweizer Alpen für mehrstellige Millionenbeträge rund ein Dutzend Bergbahnen geplant. Ob diese dereinst rentieren, ist offen. Der Skisport ist bei Schweizer und europäischen Gästen leicht rückläufig, wie eine Umfrage von Schweiz Tourismus zeigt. Es waren ausländische Gäste, speziell aus den USA, die in der letzten Wintersaison für ein «solides Ergebnis» sorgten.