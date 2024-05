Leider hatte ich nicht mit der Smartphone-Begeisterung des kleinen Neffen gerechnet: Auf der Heimfahrt konnte ich mein Billett nicht vorweisen, weil das iPhone keinen Saft mehr hatte. Von all meinen Vorschlägen, etwa den Kaufbeleg zu mailen oder am nächsten Tag am Schalter vorzuweisen, wollte der Kontrolleur nichts wissen: Fahren ohne Fahrausweis wird gebüsst! Basta!