Elektroautos liegen im Trend: Jeder fünfte neu zugelassene Personenwagen gehörte 2023 zu dieser Kategorie. Wohl nicht zuletzt, weil sich die Zahl öffentlicher Ladestationen in den letzten zwei Jahren auf 14'000 verdoppelt hat und die Versorgung mit Strom unterwegs einfacher geworden ist. Mit der wachsenden Zahl immatrikulierter E-Autos steigt auch das Angebot an gebrauchten Modellen. So hat sich auf der Plattform Autoscout24 die Zahl der Elektrooccasionen von 2021 bis 2023 mehr als verdoppelt. Das Durchschnittsalter der angebotenen Fahrzeuge beträgt aktuell zwei Jahre.