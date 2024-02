So dem Teenie

Wer ein Elektroauto kauft, will möglichst viele Kilometer fahren, ohne die Batterie mit Strom aufzuladen. Um das zu erreichen, sind zwei Grössen entscheidend: Wie viel Strom frisst das E-Auto pro Kilometer? Und: Wie gross ist die gespeicherte Menge Kilowattstunden in der Batterie? Zum Vergleich: Ein Verbrenner kann mit 70 Litern Diesel (59 Kilo) bis zu 1700 Kilometer weit fahren. Ein E-Auto kommt mit einer 600 Kilo schweren Batterie nur etwa 600 Kilometer weit. Um noch weiter zu kommen, bräuchte es eine noch schwerere Batterie. Das Problem: Die Batterieherstellung benötigt viel Energie und viele Rohstoffe. Je grösser die Batterie, desto mehr CO₂ entsteht dabei. Die erwähnte 600-Kilo-Batterie verursacht bei der Herstellung etwa zehn Tonnen CO₂. Bei E-Autos schädigt also die Batterieherstellung das Klima, nicht das Herumfahren – sofern mit Ökostrom getankt wird.