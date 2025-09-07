«Herr Schneider, Sie haben recht.» Diesen Satz hört Thomas Schneider oft, wenn er mit Behörden spricht. Seine Frau Gabi freut sich darüber nicht. «Es ist doch nicht zu viel verlangt, dass die Verwaltung die Gesetze kennt», sagt sie dem Beobachter. Er bleibt gelassen. «Es geschieht ja nicht mit böser Absicht.» So ist er: klar in der Sache, aber immer verständnisvoll.
Ein Alltag voller Hindernisse
Sein Thema: die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Gabi Schneider sitzt wegen einer seltenen Krankheit seit 15 Jahren im Rollstuhl. Sie stösst fast täglich auf Barrieren. Irgendwann begann Thomas Schneider, diese Hindernisse in einem Blog zu dokumentieren: Konzertsäle ohne Rollstuhlplätze, unkooperatives Flugpersonal oder Rollstuhl-WCs, die sich von innen nicht abschliessen lassen.