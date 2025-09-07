«Herr Schneider, Sie haben recht.» Diesen Satz hört Thomas Schneider oft, wenn er mit Behörden spricht. Seine Frau Gabi freut sich darüber nicht. «Es ist doch nicht zu viel verlangt, dass die Verwaltung die Gesetze kennt», sagt sie dem Beobachter. Er bleibt gelassen. «Es geschieht ja nicht mit böser Absicht.» So ist er: klar in der Sache, aber immer verständnisvoll.