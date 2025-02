Manuela Baumann war auf der Suche nach einem neuen Auto. Ihre Wahl fiel auf den Kia Sportage GT Line. Bei der Autogarage Emil Frey in Zürich-Nord unterschrieb sie einen Leasingvertrag. Im Januar 2024 konnte sie den funkelnden Neuwagen in Empfang nehmen – doch schon zwei Monate später musste der Kia in die Werkstatt, weil die Motorkontrollanzeige leuchtete.