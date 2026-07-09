Der Stausee kann erst in 20 bis 35 Jahren voll genutzt werden, auch wenn der Gletscher unter Wasser gesetzt wird und dadurch zehn Jahre schneller schmilzt. Das Nutzvolumen beträgt anfänglich 37 und später 120 statt wie versprochen 150 Millionen Kubikmeter. Daher entsteht weniger Winterstrom: maximal 550 statt 650 Gigawattstunden, für 118’000 statt wie angekündigt 140’000 Haushalte.