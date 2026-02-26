Gemeinden, Kantone und heutige Grundstücksbesitzer müssen Millionen bereitstellen, um mit PFAS verseuchte Böden und Gewässer wieder sauber zu bekommen. Dabei ist das Verursacherprinzip eigentlich fest in der Verfassung verankert. Man könnte also meinen: Wer vergiftet, muss für die Entgiftung aufkommen.