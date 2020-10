Richtige Urwälder, also Wälder, die nie oder kaum durch menschliche Eingriffe in ihrer Entwicklung gestört wurden, gibt es in Europa nur noch selten. Die grössten Urwaldüberreste sind in den Karpaten in Mittel- und Osteuropa zu finden. In der Schweiz gibt es drei Urwaldfragmente: den Fichtenwald von Scatlè in der Surselva, den Wald von Derborence im Unterwallis und den Bödmerenwald im Muotatal.

Waldreservate machen heute 6,3 Prozent der gesamten Schweizer Waldfläche aus. Grosse Reservate mit über 500 Hektaren gibt es 26. Dabei handelt es sich teils um Naturwaldreservate, in denen ganz auf forstliche Eingriffe verzichtet wird, und teils um Sonderwaldreservate, in denen gezielt eingegriffen wird, um bedrohte Arten zu fördern.

Der Bund will den Anteil von Waldreservaten bis 2030 auf 10 Prozent der Waldfläche ausweiten. Willige Waldbesitzer müssen sich für mindestens 50 Jahre verpflichten, ihren Wald der Natur zu überlassen. Dafür bekommen sie eine Entschädigung. «Nicht alle Waldbesitzer wollen diesen Schritt gehen. Im Mittelland, wo die Wälder intensiver genutzt werden, ist die Bereitschaft oft kleiner als in unwegsamen und wirtschaftlich weniger interessanten Alpengebieten», sagt Claudio De Sassi vom Bundesamt für Umwelt. «Die in der Regel viel kleineren Waldparzellen im Mittelland machen es noch schwieriger, grossflächige Reservate auszuscheiden.» Entsprechend ungleich verteilt sei die Waldreservatsfläche in der Schweiz. Im Mittelland herrscht das grösste Defizit. Deshalb sei der Sihlwald ein Glücksfall: ökologisch wertvoll, gross und genau dort, wo man ihn braucht.