So nah war er dem Luchs noch nie: Im März 2020, mitten in der Nacht, zeichnet Laurent Geslin im Neuenburger Jura das «Singen» des Luchses auf – die klagenden Rufe, mit denen Weibchen und Männchen sich in der Paarungszeit verständigen. Stundenlang schon liegt er im Schlafsack auf einem Waldweg, als er über die Kopfhörer ein Rascheln und Knacken hört, das immer lauter wird.