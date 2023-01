All das hat er weitgehend autodidaktisch gelernt. Der 31-Jährige hat ein Physikstudium angefangen, dann in der IT als Programmierer gearbeitet und studiert nun Computerwissenschaften. Technisches Verständnis hat er also. Das hilft. «Aber es braucht viel Durchhaltewillen. Das ist kein Hobby für Ungeduldige», sagt er.