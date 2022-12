Eine Mission zu planen, dauert lange. Bis ein Projekt umgesetzt ist und wir Daten erhalten, können mehrere Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte verstreichen. Aber das frustriert mich nicht. Ich arbeite in der Zwischenzeit an anderen faszinierenden Weltraummissionen weiter. An kürzeren Missionen, bei denen man noch vor der Pensionierung eine Antwort erhält. Ich liebe die Abwechslung, die mein Beruf bringt: von der Planung der Mission bis zur Bearbeitung und Auswertung der Daten.