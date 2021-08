Verletzte Igel

«Bei uns hat sich zum Beispiel eine Frau gemeldet, die gesehen hat, wie ein Igel von so einem Roboter überfahren wurde und am Ende die Gedärme überall herumlagen. Wenn die Leute so was erleben, sind sie ausser sich und verstehen nicht, dass diese Geräte erlaubt sind», erzählt Simon Steinemann, Geschäftsführer Igelzentrum Zürich.